«Niente classe a tempo modulare nella scuola Villa Medico di Zelarino»

«Scrivo per chiedere un aiuto nel far conoscere la nostra storia. Sono una mamma di una bambina di Zelarino, in teoria iscritta alla futura classe prima della scuola Villa Medico di Zelarino, dell'Ist. Comprensivo Parolari.

Si tratta di una scuola con tempo modulare, un'ottima scuola in cui ho iscritto il mio primo figlio due anni fa e che avrei voluto frequentasse anche la mia seconda figlia. Dico così perché nei giorni scorsi, come una doccia fredda, ci è arrivata la comunicazione del Dirigente che non richiederà la classe a tempo modulo per noi.

Sono fermamente convinta dell'importanza di una scuola a modulo in un territorio, per tutti quei bambini che hanno la necessità per svariati motivi (chi non regge le 8 ore del tempo pieno per esempio) di frequentare solo la mattina o che hanno la possibilità di essere riportati a casa per il pranzo in famiglia e dedicarsi ad altre attività nel pomeriggio, oltre lo studio. La nostra scuola era ormai una delle poche realtà rimaste nella zona.

Una classe prima che non parte è una sconfitta sia per la scuola che perde un'importante offerta formativa sia per la perdita del senso di appartenenza alla comunità. Chi desidera un tempo modulare sarà costretto necessariamente a spostarsi fuori comune di Venezia o in altra zona di Mestre, oppure dovrà adattarsi a un tempo pieno della zona, con le evidenti difficoltà di riadattare le dinamiche familiari ai nuovi orari, sopratutto se in presenza di altri figli.

Sono molto dispiaciuta, parlo per me e per le altre famiglie che avevano chiesto il tempo modulo di Villa Medico, con cui siamo in contatto e stiamo cercando di far conoscere la nostra situazione, nella speranza che ci siano famiglie che credono come noi in questo tipo di scuola e pronte a spostarsi.

Se qualcuno ha bisogno di informazioni chiami al più presto la segreteria della scuola IC Parolari di Zelarino 041 907608. I tempi sono strettissimi per cercare di salvare questa classe».

Manuela Semenzato