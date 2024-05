No Grandi Navi, oggi il corteo acqueo dalle Zattere a Fusina

Passato il temporale, gli attivisti "No Grandi Navi" hanno iniziato a raggrupparsi alle Zattere, in vista del "corteo acqueo" in programma alle 14.30 di oggi. I manifestanti, qualche centinaio già verso le 13, seguiranno una nave Msc verso Fusina. Si tratta del ritorno delle manifestazioni dopo lo stop imposto dal governo Draghi alle crociere in laguna, che i presenti rivendicano come risultato delle grandi mobilitazioni dei decenni passati. Il corteo doveva tenersi il 20 aprile, ma è stato rinviato a causa del maltempo.

Grazie al contributo di un gruppo di artisti locali ed internazionali, il corteo sarà aperto da una grande creatura acquatica, simbolica protettrice della laguna. Barche e manifestanti saranno addobbati con pupazzi, maschere e costumi. E poi il piano, chiaro nei suoi tratti, seppur tenuto ancora coperto nei dettagli dagli attivisti, è quello di attivare, in un luogo ancora ignoto della laguna, un presidio permanente da cui nei prossimi mesi possano svilupparsi le iniziative del comitato. Ci sarà anche un presidio a Fusina, aperto a chi arriva dalla gronda lagunare.

«L’idea delle compagnie, del porto, del comune, della regione e del governo, è quella di rendere definitivi gli approdi di Marghera. Non solo, vogliono riportare le navi in città smuovendo milioni di tonnellate di fanghi tossici, attraverso scavi colossali, manomettendo ulteriormente una porzione di Laguna già storicamente provata da un secolo di politiche industriali insostenibili», sono le parole degli attivisti nel loro appello alla città.