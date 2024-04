No Grandi Navi, un centinaio di persone in assemblea: «Cacciamole dalla laguna»

Sala San Leonardo gremita ieri sera, 6 aprile, per l'assemblea del comitato Nograndinavi in vista del corteo acqueo previsto per sabato 20 aprile. All'ordine del giorno, le strategie per riattivare il movimento contro il progetto del nuovo terminal a Porto Marghera e il relativo scavo dei canali che dovrebbero consentire alle navi più grandi di raggiungere Marghera, e a quelle più piccole di arrivare alla Marittima. Due progetti che, dati i costi ma anche l'impatto pratico sulla Laguna, secondo i presenti all'assemblea contribuirebbero a rendere permanenti gli attracchi delle crociere dentro la laguna, tradendo i decreti Draghi del 2021 che ne avevano stabilito l'uscita permanente, con la costruzione di un porto off-shore davanti alla laguna stessa.

Hanno aperto l'assemblea gli interventi di Andreina Zitelli di AmbienteVenezia, di Ruggero Tallon e Marco Baravalle, portavoce e attivisti storici del comitato nato nel 2012. Sono poi stati tanti gli interventi, di residenti a Venezia e a Mestre, di attivisti e associazioni, da Fridays for Future a Asc-Assemblea sociale per la casa, ai No inceneritore, all'associazione Poveglia per tutti. Si è sottolineato molto l'obiettivo, solo in parte nuovo per il comitato, di unire il popolo della città e il popolo della laguna, Venezia e le isole. «Come dimostra la nostra storia, città e Laguna sono fatte della stessa materia. Non si può difendere la prima e lasciare la seconda in balia degli speculatori, fingere che uomo e ambiente siano divisi - ha spiegato Tallon - La lotta per difendere la biodiversità sociale della città non è diversa da quella per difendere la biodiversità della città d'acqua». In questo senso, il comitato parteciperà convintamente anche alle proteste contro il ticket d'accesso a Venezia.

Il corteo acqueo

Il 20 aprile i manifestanti si incontreranno alle Zattere, ognuno con la sua imbarcazione (ci sono posti barca disponibili, sottolineano gli attivisti), per poi spostarsi in corteo verso Fusina, seguendo una nave Msc in arrivo. Grazie al contributo di un gruppo di artisti locali ed internazionali, il corteo sarà aperto da una grande creatura acquatica, simbolica protettrice della Laguna. Barche e manifestanti saranno addobbati con pupazzi, maschere e costumi. E poi il piano, chiaro nei suoi tratti, seppur tenuto ancora coperto nei dettagli dagli attivisti, è quello di attivare, in un luogo ancora ignoto della Laguna, un presidio permanente da cui nei prossimo mesi possano svilupparsi le iniziative del comitato. L'entusiasmo all'interno della sala lascia pensare che il corteo si rivelerà partecipato, seppur sia difficile per ora dire se il movimento possa trovare un appoggio sociale simile a quello ottenuto quando le navi transitavano davanti a San Marco, con foto che facevano il giro del mondo.

«L’idea delle compagnie, del porto, del comune, della regione e del governo, è quella di rendere definitivi gli approdi di Marghera. Non solo, vogliono riportare le navi in città smuovendo milioni di tonnellate di fanghi tossici, attraverso scavi colossali, manomettendo ulteriormente una porzione di Laguna già storicamente provata da un secolo di politiche industriali insostenibili» sono le parole degli attivisti nel loro appello alla città.

Il porto off-shore

L'assemblea si è peraltro riunita, casualmente, a poche ora dalla sentenza del Consiglio di Stato, più volte citata ieri, che ha stabilito, chiarendo un'ambiguità dei decreti del 2021, che il progetto "Venis Cruise" di Duferco alle bocche di Lido debba essere ammesso nel "concorso di idee" bandito nel 2021, e da allora bloccato proprio dal ricorso di Duferco. In pratica, il Consiglio di Stato, ribadendo quanto già sentenziato a settembre scorso, ha chiarito che l'area delle bocche di Lido debba considerarsi esterna alle "acque protette" indicate dal decreto Draghi, ordinando all'Autorità portuale di riaprire i termini del bando anche a Duferco. Un assist per i manifestanti riuniti in Sala San Leonardo, che hanno sempre considerato "surrettizia" la diatriba innescata dall'Autorità portuale che aveva indicato al Tar e al Consiglio di Stato, e nel concorso di idee, le dighe foranee come confine delle "acque protette della Laguna", per mettere fuori gioco il progetto di Duferco e ripartire da zero. «L'insistenza su Marghera è follia, lo conferma ancora di più questa sentenza. Un motivo in più per stoppare immediatamente ogni progetto di approdo stabile dentro la Laguna» notano gli attivisti, che sottolineano con soddisfazione come i giudici abbiano fatto propria l'idea delle navi fuori dalla Laguna, che il comitato sostiene da un decennio.