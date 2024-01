Blitz dei gruppi "No inceneritore" al distributore Eni di Marghera

Gli attivisti del coordinamento "No inceneritore Fusina" hanno portato la loro protesta nell'area di servizio allo svincolo di Marghera con un blitz, la mattina di sabato 27 gennaio. Dalla copertura del distributore di carburante è stato calato un grande striscione con la scritta «Boicotta Eni boicotta chi ci avvelena», mentre i manifestanti, un centinaio circa, lanciavano slogan al megafono e distribuivano volantini.

«Abbiamo occupato la stazione di benzina e bloccato le pompe, convincendo le persone a non rifornirsi» fanno sapere dal coordinamento, che raccoglie varie realtà cittadine: comitato Opzione Zero, Fridays for Future, Laboratorio Pandora e altri ancora. L'azione dà il via alla campagna "Stop vel-Eni" che invita, appunto, a boicottare la multinazionale. «È un'azienda fossile che vuole costruire un grandissimo inceneritore per bruciare fanghi contaminati a Malcontenta», sostengono gli attivisti, che esortano anche a scegliere operatori energetici «che producono elettricità 100% da fonti rinnovabili e in modo etico, o che almeno compensano le emissioni del gas erogato».

L’iniziativa, proseguono, «sarà la prima di una lunga serie che dirà sempre più chiaramente quanto il nostro territorio, già ampiamente inquinato, sia contrario alla costruzione di nuove "fabbriche di morte". A fine marzo le pubbliche amministrazioni dovranno decidere se approvare o bloccare il progetto dell'inceneritore di Eni Rewind, insieme possiamo fermarli».

Si tratta di un nuovo un "impianto di valorizzazione dei fanghi da depurazione civile tramite essiccamento", che i comitati ambientalisti contestano per il rischio che possano venire trattati anche fanghi contaminati. Il progetto presentato da Eni Rewind prevede una capacità di trattamento di 190mila tonnellate di fanghi all'anno. La proposta nasce a seguito di un'analisi svolta dalla società ambientale di Eni sui flussi di fanghi prodotti e gestiti in regione, che ha evidenziato un gap impiantistico, con conseguente smaltimento fuori regione di questi rifiuti. I sistemi di trattamento, argomenta la società, sono in linea con le migliori soluzioni disponibili in materia di salvaguardare dell'ambiente e salute.

«Con questa operazione - scrive invece il coordinamento "No inceneritore" - si vorrebbe risolvere il problema dei fanghi inquinati da Pfas, affidando lo smaltimento a chi questo problema ha contribuito a crearlo, e provocandone uno ancora più grande. L'inquinamento da Pfas costituisce un problema gravissimo: in Veneto centinaia di migliaia di persone sono state contaminate dopo che la Miteni di Trissino (di cui era socia proprio Eni) ha sversato per anni grandi quantità di Pfas in falda. I fanghi dei depuratori veneti sono inquinati da Pfas a causa di questo disastro ambientale, ma anche e soprattutto perché molte industrie scaricano i loro reflui tossici nei depuratori consortili; è il caso delle concerie del vicentino, così come di molti impianti di Porto Marghera».