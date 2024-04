"Welcome to Veniceland", la protesta dei "no ticket" arriva a piazzale Roma

Come prevedibile, la prima giornata di applicazione del "ticket d'accesso" a Venezia è stata caratterizzata anche da proteste partecipate e rumorose. La principale manifestazione, organizzata dall'Assemblea Sociale per la Casa - ma partecipata da decine di associazioni diverse e da moltissimi comuni cittadini - doveva tenersi a piazzale Roma, davanti ai nuovi varchi di accesso alla città, ma l'autorizzazione non è stata concessa: il presidio si è quindi radunato nel luogo preposto, fondamenta Santa Chiara, piuttosto lontano dalle direttive di flusso e dalle attenzioni mediatiche.

Lo spostamento ha subito creato qualche tensione tra i dimostranti meno informati che ci tenevano a mostrare la loro contrarietà proprio a piazzale Roma. Ma dopo meno di un quarto d'ora, il presidio autorizzato a Santa Chiara, che a quel punto poteva contare sulla partecipazione di almeno un migliaio di persone, molti anziani, si è spostato sul Ponte della Libertà, bloccandolo per qualche decina di minuti, e poi verso piazzale Roma. Qui la testa del corteo ha dichiarato l'intenzione (tra l'approvazione dei presenti) di danneggiare e colorare uno dei maxi totem informativi che l'amministrazione ha fatto installare nell'area di piazzale Roma, in particolare quello ai giardini Papadopoli.

I manifestanti hanno anche srotolato uno striscione che recitava "Welcome to Veniceland" e distribuito volantini che ironizzavano sulla presunta trasformazione della città in un circo, con frasi come "non date da mangiare ai veneziani". La polizia schierata, con una lieve carica di alleggerimento (senza alzare i manganelli) ha evitato che l'azione dichiarata avesse luogo, tra le urla di "vergogna" dei manifestanti. A quel punto il corteo ha deviato verso Campo Santa Margherita, senza incontrare resistenza, danneggiando uno dei totem informativi lungo la strada. Una risposta numerosa della città che ha quindi spinto anche le forze dell'ordine a gestire la situazione senza forzature.

Arrivati in Campo Santa Margherita, i manifestanti hanno chiarito la necessità di questa manifestazione proprio oggi, primo giorno di sperimentazione: «Siamo antifascisti, celebriamo la Liberazione, certo, ma dobbiamo anche opporci a questa misura» hanno detto al microfono, tra gli applausi, in risposta alla scelta di alcuni partiti di opposizione di non partecipare alla manifestazione, proprio a causa della concomitanza con le celebrazioni. «Viva Venezia, viva il 25 aprile» è stata la frase che ha chiuso il corteo.