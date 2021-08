Ulss 3, si va verso la sospensione di altri 40 sanitari "no vax"

Eventuali criticità sul fronte medici di base saranno affrontate con l'aumento del massimale già previsto in passato per la carenza di professionisti

Dopo i 30 nei giorni scorsi, Ulss 3 sta definendo in queste ore la sospensione di altri 40 sanitari. Sono perlopiù infermieri, che hanno rifiutato senza motivazioni plausibili di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria contro il covid. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Edgardo Contato, non ha escluso che tra i "no vax" più convinti ci siano anche medici di base, rimasti fermi nelle proprie posizioni nonostante i richiami delle scorse settimane. «Il nostro obiettivo - ha detto oggi il dg nel corso di un punto stampa - è quello di non creare disagi agli utenti, che nel caso saranno avvisati della necessità di scegliere un nuovo dottore».

«Già in passato - ha commentato Stefano Vianello, referente di Ulss 3 per i medici di medicina generale - avevamo concordato un aumento del massimale dei medici nel territorio, per la carenza di professionisti. Questa decisione ora ci tornerà utile per coprire eventuali situazioni di disagio che dovessero crearsi».