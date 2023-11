Si è insediata la commissione di collaudo del Mose

Il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, ha nominato i componenti della commissione di collaudo incaricata di verificare e accertare la funzionalità del sistema elettromeccanico a salvaguardia della laguna di Venezia.

L'incarico avrà una durata di 22 mesi, durante i quali l'infrastruttura sarà sottoposta a esami approfonditi circa il suo funzionamento anche tramite stress test e sollevamenti specifici delle barriere alle bocche di porto. I lavori si concluderanno con la presentazione della relazione finale entro il 2025.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La commissione si è riunita oggi, venerdì 3 novembre, per la sua prima seduta, presieduta da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano. Tra gli altri componenti ci sono Attilio Toscano, ordinario al dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari all'Università Alma Mater di Bologna; Giulio Rosati, professore ordinario presso il dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Padova; Massimo Sorli, ordinario al dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale del Politecnico di Torino; Antonio Marcomini, professore ordinario di Chimica ambientale presso l’Università Ca' Foscari di Venezia.

«La nomina della commissione è un passaggio fondamentale di un lungo percorso che ha visto la nascita e la realizzazione di un'opera pubblica di primaria importanza per il nostro paese - sottolinea Spitz -. Per collaudare il sistema di paratoie che protegge Venezia e la sua laguna sono state scelte professionalità di altissimo profilo e di indubbia competenza in materia. Auguro loro buon lavoro ringraziandoli per la disponibilità dimostrata».