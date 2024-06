Il nonno di Shakira: «Mia nipote come argento vivo»

«Mia nipote era argento vivo. Buona, allegra, responsabile. Shakira era la figlia che ogni padre vorrebbe, senza grilli per la testa, sempre insieme al marito, ragazzo bravo e di buona famiglia. Non ci rendiamo ancora conto di quello che è successo. È un dolore talmente grande». Maurizio Galli, il nonno della ventenne che mercoledì sera ha perso la vita nel mortale in A4, tronando a casa a Mestre, non si dà pace per la mancanza della nipote. Si è dovuto far forza, per andare al lavoro lo stesso, allo stazio delle gondole di Santa Maria del Giglio dove è il capo.

La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte della ragazza, Shakira Galli. C’è la possibilità che vengano indagati gli autisti dei mezzi coinvolti. Shakira tornava a casa dopo una giornata di shopping e divertimento. Poco prima della diramazione sul passante la Fiat Panda su cui viaggiava si è scontrata con l'angolo del rimorchio di un tir, che si stava immettendo dall'area di sosta, e per lei, seduta sul lato passeggero, non c'è stato scampo.

Al volante della Fiat c'era il marito Leonardo Tibasco, giovane anche lui (22 anni). Nello schianto non ha riportato ferite gravi. Illeso il conducente del tir, di origini bielorusse. A entrambi i guidatori è stato fatto il test dell'alcol. Il marito di Shakira, sotto choc, avrebbe spiegato di essersi trovato il mezzo pesante davanti. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

Maurizio Galli venerdì era a Venezia, nello stazio. «Non posso lasciare il posto scoperto, devo andare avanti - dice - È passato anche Leonardo (il marito di Shakira). È distrutto, si dà la colpa. È sconvolto anche per come evolverà la risposta dell'autortità giudiziaria. Gli ho detto di rimanere in contatto con i fratelli più piccoli di Shakira, visto che erano abituati a stare tutti assieme, perché questo fa bene a lui e anche a loro».

Struggenti le parole del papà della ragazza scomparsa, Swan Galli. «Non riesco a dare un senso a questo. Tutti intorno mi sono vicini, mi fanno le condoglianze. Ma io non posso tornare indietro e cambiare quello che è successo». Shakira amava disegnare. Stava seguendo il nonno Maurizio che nel 2001 è arrivato primo alla scuola per tatuatori di Verona.

«Voleva iscriversi al corso per imparare a fare tatuaggi anche lei. Intanto le facevo fare pratica in negozio (in centro a Mestre). Questa per me è una passione, le spiegavo i segreti, le regole igienico-sanitarie». Shakira Galli era studentessa della facoltà di Giurisprudenza a Padova. Prima si era diplomata all'istituto Algarotti rimanendo nel cuore dei compagni e dei docenti per il suo entusiamo. «Era una persona meravigliosa», le parole del professore d'italiano, Marco Gallizioli.