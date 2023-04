Nave incagliata lungo il canale dei Petroli, intervento della Capitaneria

La portacontainer "Nordic Kylie" (bandiera della Liberia) verso le 19 di ieri si è incagliata lungo il canale Malamocco Marghera, altezza del "curvino " di San Leonardo, durante la manovra di uscita dal porto di Venezia. La nave, 138 metri di lunghezza, otto di pescaggio e stazza pari a 9.611 tsl, aveva un'avaria al timone: un problema che in mezz'ora è stato risolto con l'intervento della Capitaneria al comando delle operazioni di disincaglio, che ha inviato due rimorchiatori per scortarla, una volta liberata, al punto di ancoraggio in attesa di essere sottoposta a verifiche tecniche. Nessun danno è stato rilevato né particolari problemi alla navigabilità.

L'inconveniente riporta al centro la discussione sulla sicurezza del passaggio delle grandi navi lungo i canali lagunari e sulla manutenzione con escavi e dragaggi. Ieri sera la portacontainer è riuscita a disincagliarsi sfruttando il movimento della zavorra, mentre la Capitaneria di porto aveva mandato in soccorso un battello pneumatico. Alla fine è stato accertato che non si sono verificate criticità, perciò sono stati ripristinati l'ingresso e l'uscita dal porto senza l'accumulo di significativi nei movimenti. Nel punto dove è avvenuto l'incaglio sono rimasti danneggiati un palo della luce e alcune briccole. Nessuna conseguenza a persone e all'ambiente.