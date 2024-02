Crociere, la compagnia Norwegian lascia Venezia

La compagnia Norwegian Cruise Line avrebbe annunciato l'intenzione di rinunciare a Venezia come tappa delle proprie crociere. La società ha informato nei giorni scorsi le agenzie di viaggio del cambiamento di programma. Alla base della decisione ci sarebbero le difficoltà logistiche dello scalo lagunare: dal 2021 la legge sulle grandi navi impedisce di navigare nel Bacino di San Marco e impone di restare fuori dalla laguna, con la conseguenza che le compagnie devono attrezzarsi con lancioni tender per trasportare i passeggeri in città.

Norwegian ha ritenuto inadeguato questo sistema. «Malgrado si sia fatto ogni sforzo per mantenere questi scali, l’operazione con i tender e l’esperienza complessiva non sono all’altezza dello standard che vogliamo fornire ai nostri passeggeri», ha scritto la compagnia alle agenzie.

Almeno per quest'anno, dunque, le crociere di Norwegian faranno tappa in altre città alternative, a Ravenna in Italia e a Rijeka in Croazia. La compagnia ha aggiunto: «Riconosciamo che Venezia è una delle più grandi destinazioni del mondo e siamo consapevoli del disagio e della frustrazione che questa cancellazione può causare». Altre compagnie, come Msc e Costa Crociere, stanno invece sperimentando gli scali nelle banchine provvisorie di Porto Marghera, in attesa della formulazione del progetto per un nuovo porto extra-lagunare che, però, richiederà anni.