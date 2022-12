Venezia festeggia la notte di Capodanno

Venezia e Mestre festeggiano la notte di Capodanno 2023, stavolta totalmente libera dai condizionamenti dell'emergenza sanitaria. La città propone un doppio appuntamento per celebrare l'arrivo del nuovo anno: in laguna con i fuochi d’artificio, in terraferma con la musica in piazza. Da notare che nella tarda serata e durante la notte è in vigore l'ordinanza anti alcol.

Allo scoccare della mezzanotte, il Bacino di San Marco si accende con i fuochi di Parente Fireworks, uno spettacolo pronto a lasciare a bocca aperta migliaia di spettatori, molti dei quali turisti: venti minuti di spettacolo pirotecnico con colori, coreografie e disegni in un mix emozionale che si riflette sull’acqua. La visuale migliore per godere dello spettacolo è in prossimità dell’Arsenale e lungo le rive Schiavoni, Ca’ di Dio, San Biagio, Sette Martiri. Allo spettacolo si può assistere anche da piazza San Marco e dalla zona dei giardinetti reali, ma con "visibilità ridotta". L'accesso è libero e senza prenotazione, ma la capienza nelle varie aree è limitata (con ingresso tramite varchi) per garantire la sicurezza.

Ad animare i festeggiamenti mestrini è, invece, la musica di Virgin Radio: Dj Ringo, sul palco di piazza Ferretto, conduce a partire dalle 22 l'evento Rockin’ New Year, basato sul suo storico programma Revolver. Assieme a lui altri ospiti: Timothy Rock Cavicchini, già protagonista del programma The Voice, che propone un live “light” coinvolgendo il pubblico in stile talent; Alteria – cantante ma anche punta di diamante di Virgin Radio, che conduce con successo Morning Glory e che ha da poco terminato un tour mondiale con Ian Paice dei Deep Purple – e Alessandro Toky, un altro Dj storico di Virgin, oltre che produttore e tecnico del suono.

Per chi vuole festeggiare a teatro, invece, il Toniolo propone due appuntamenti: sabato 31 dicembre (ore 21.30) e domenica 1° gennaio (16.30), va in scena “Black Blues Brothers”, tributo acrobatico al leggendario film The Blues Brothers portato in scena da cinque acrobati kenioti il cui tour mondiale ha superato le 750 date e con più di 300mila spettatori.

Dopo i festeggiamenti notturni il 1° gennaio 2023 si aprirà con il tradizionale concerto della Fenice, diretto dal Maestro Daniel Harding, che, come consuetudine, verrà trasmesso in diretta su Rai 1. Suddiviso in una prima esclusivamente orchestrale e una seconda dedicata al melodramma, il concerto proporrà una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti di assoluto prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. L’esibizione musicale si chiuderà con il "Va’ pensiero" e "Libiam ne’ lieti calici".