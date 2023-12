Nove milioni di euro per riqualificare il Palazzo del Cinema al Lido

La giunta comunale di Venezia ha approvato interventi migliorativi al Palazzo del Cinema del Lido per un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro. Come spiegato dall'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, l'obiettivo è «proseguire nell'opera di miglioramento e di abbellimento dell'intera isola».

Gli interventi al Palazzo del Cinema

Il primo intervento riguarda la riqualificazione architettonica e strutturale del palazzo e dell’edificio "Ala Dreyer". «Si tratta di lavori per il ripristino degli intonaci - ha spiegato Zaccariotto -, la sostituzione dei serramenti esterni, compresi gli infissi e le serrande al piano terra dell'avancorpo, mantenendo le medesime ripartizioni e materiali degli esistenti». Previsto anche anche il restauro dei portoni in legno del corpo centrale, utilizzati come uscite dalla sala Grande verso piazzale Candia e Palazzo ex Casinò, la riparazione della pavimentazione alla veneziana e il ripristino della porzione di pavimentazione in corrispondenza dell’ex sala Volpi.

I lavori riguarderanno anche interventi di miglioramento e ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, il miglioramento delle impermeabilizzazioni delle coperture e degli aggetti in corrispondenza delle uscite, nonché interventi strutturali per la realizzazione di presidi anti sfondellamento in corrispondenza dei solai dell’Ala Dreyer e dei ballatoi in facciata dell'avancorpo.

Il secondo progetto è relativo alla realizzazione del nuovo ingresso alla sala Darsena. In questo caso gli interventi prevedono una nuova pensilina per l’accesso del pubblico e una per l’accesso alla sala, lato via Candiam studiata con una copertura a servizio del pubblico, e il rifacimento della pavimentazione esistente. «Il palazzo del cinema - ha proseguito l'assessore - sarà interessato altresì da un impianto fotovoltaico e le "ex biglietterie" saranno interessate da una riqualificazione dei servizi igienici destinati accessibili a tutti».