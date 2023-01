Scovate 9 strutture ricettive abusive. Cessata l'attività di una dépendance con 20 camere

Nove strutture totalmente abusive scovate tra Mestre e Venezia e 50 mila euro di sanzioni amministrative. È il risultato dell'intensificazione dei controlli della guardia di finanza e della polizia municipale nel periodo delle festività natalizie. Sono stati 150 in tutto gli interventi di militari e agenti, che hanno permesso di riscontrare numerose irregolarità in tema di locazioni turistiche.

Cessata l'attività di una dépendance abusiva

In particolare, in occasione di un intervento, gli operatori hanno individuato in centro storico a Venezia una depéndance completamente abusiva di un albergo con 20 camere "non dichiarate" e utilizzate a pieno regime, circostanza che ha fatto scattare la cessazione immediata dell’intera attività ricettiva.

I controlli hanno portato a sanzionare anche altre 40 strutture ricettive, prive di "segni identificativi" o che non esponevano i prezzi relativi ai servizi offerti. Le fiamme gialle hanno avviato anche controlli approfonditi di carattere fiscale su affittacamere gestiti come vere e proprie imprese, regolarmente pubblicizzate online e frequentate da numerosi turisti, i cui titolari dichiaravano al fisco solo redditi occasionali.

Per scovare le situazioni irregolari, le forze dell'ordine si sono avvalse della piattaforma "Dogale", che incrocia i dati delle inserzioni online dei b&b con le strutture regolarmente censite. Sono risultate preziose anche le segnalazioni inviate da numerosi residenti, così come gli approfondimenti sui "questionari informativi" somministrati a turisti in partenza.

Come funziona Dogale

Dogale è il nome dell'applicativo, sviluppato in house dal nucleo polizia economico-finanziaria, che valuta le strutture attraverso degli indicatori di rischio - numero di recensioni degli utenti, giudizi, posti letto, imposta di soggiorno - e le confronta poi con quelle censite nel database comunale e con le interrogazioni condotte sulle banche dati anagrafico-tributarie.