Nudo e in stato confusionale, arrivano i vigili

Senza vestiti, vicino all'ospedale Civile di Venezia: così al risveglio i residenti delle abitazioni che si affacciano in campo dei Santi Giovanni e Paolo hanno trovato un uomo, che sembrava in stato confusionale, nudo e che si è messo a fare i propri bisogni all'aperto. Forse aveva trascorso la notte sugli scalini del ponte, forse aveva vagato prima di fermarsi e prendere sonno, nonostante le temperature si siano abbassate negli ultimi giorni.

Quindi la gente ha dato l'allarme chiamando la polizia locale, che una volta sul posto ne ha verificato l'identità: sembra fosse uno straniero, di origini francesi, senza fissa dimora. Provando ad avvicinarlo, forse per chiedergli se stava bene e se avesse bisogno di qualcosa, la sua reazione è stata aggressiva. Anche per questo sono stati avvisati i vigili. Non risulta sia stato trattenuto o fermato dalla polizia, più probabilmente affidato ai servizi sociali.