Ticket d'accesso a Venezia, numeri in calo questo weekend

Numeri più bassi, questo weekend, rispetto a quello passato (caratterizzato dal ponte del 25 aprile-1 maggio e dalla presenza del Papa domenica scorsa) per quanto riguarda il "contributo d'accesso" a Venezia, la misura sperimentale pensata dal Comune per tentare di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero in città in alcuni periodi.

Per la giornata di sabato 4 maggio si sono registrati 20.081 paganti, in crescita rispetto al dato di venerdì, ma meno di sabato scorso. Tra gli esenti, 56.464 erano ospiti in strutture ricettive del comune di Venezia, 9.674 residenti in Veneto, 2.658 parenti, 2.951 gite scolastiche, esenti "per altri motivi" 1.209. Oggi 5 maggio invece si sono registrati 12.250 paganti (il numero più basso dall'introduzione del "ticket"), esenti perché ospiti in strutture ricettive veneziane poco più di 50.000, veneti 9.673, in linea con sabato, 1304 gli esenti "per altri motivi", 262 per gite scolastiche, 2715 parenti. Stabili, e in lieve crescita giorno per giorno, i numeri degli esenti perché studenti (16.464), lavoratori (22.370), proprietari di immobili o i titolari di contratti di locazione non residenti (7.091). Non è stato diffuso il dato degli esenti registrati come amici e conoscenti di veneziani.

Si tratta come accennato di dati in calo netto rispetto allo scorso fine settimana, quando erano stati 22 mila i paganti sabato e 16 mila domenica, con circa 13 mila veneti registrati come esenti e 58 mila ospiti nelle strutture ricettive. Non si è raggiunto quindi, di poco (siamo a oltre 975 mila euro) l'incasso di un milione di euro per la prima fase della sperimentazione, che si conclude appunto oggi: il prossimo giorno in cui saranno attivi varchi totem e biglietterie sarà sabato prossimo, sempre dalle 8.30 alle 16 come in questi undici giorni. I controlli non hanno rivelato criticità nel corso del weekend.

«La maggior parte della gente ha capito che vogliamo proteggere la città - ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro commentando i dati - È una misura correggibile, migliorabile, però sembra che non abbia dato particolari svantaggi. Nessuno nasconde i problemi e le difficoltà, ma cerchiamo di farcela. Un passo alla volta ce la faremo». Come spiegato più volte dall'amministrazione, quest'anno la misura sarà in perdita (circa 3 milioni di euro spesi per i controlli e la gestione), ma questa punta non a raccogliere fondi, ma a raccogliere più dati e gestire meglio i flussi giornalieri.