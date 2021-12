Nel Veneziano ci sono 1.785 bambini positivi al Covid

Il virus corre e lo fa interessando in modo particolare i bambini e i ragazzi più giovani, con un'incidenza pressoché doppia rispetto alla fascia d'età tra i 15 e i 64 anni. In provincia di Venezia, in particolare, ci sono attualmente 1.785 positivi al Covid fino ai 14 anni di età, a fronte di un totale, in Veneto, di 9.626. Se ne contano 77 tra 0 e 1 anno, 375 tra i 2 e i 6 anni e 1.333 tra i 7 e i 14, valore più elevato in virtù del maggior grado di socializzazione, anche extra-scolastico. Il quadro emerge dall'ultimo aggiornamento fornito oggi da Azienda Zero.

Nel primo giorno di vaccinazione contro il Covid dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, la Regione ha anche fornito un prospetto sul numero di prenotazioni nelle varie azienda sanitarie. Nel territorio di competenza dell'Ulss 3 sono 3.860, mentre in quella di Ulss 4 sono 1.037. Il più alto numero di adesioni, ad oggi, lo registrano Ulss 6 con 5.667 prenotazioni e Ulss 2 con 4.217.