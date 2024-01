Nuova aggressione in carcere: detenuto manda agente all'ospedale

Ha colpito un agente e lo ha mandato all'ospedale. Nuova aggressione all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. A renderla nota è la segreteria Uspp Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) del Triveneto.

«L’aggressione e? stata perpetrata nella giornata di giovedì per futili motivi da parte dell’ormai noto inadattato detenuto con disturbi della psiche», spiega il segretario interregionale dell'Usspp, Leonardo Angiulli. L'agente è stato soccorso e accompagnato all'ospedale Civile di Venezia, dove si trova in osservazione.

«A tutto il contingente della polizia penitenziaria va un plauso per l’enorme sacrificio per cui porta avanti una situazione al limite, della sicurezza dei lavoratori. Le continue aggressioni perpetrate ai danni del personale creano un problema di organico al gia? difficile contingente sottodimensionato - commenta Angiulli -. Il problema dei detenuti con disturbi dalla personalita? o di natura della psiche sono una realta? che non puo? essere rinviata, c’e? la necessita? di raggiugere intese con le Asl locali e attivare protocolli di sicurezza per garantire l’incolumita? dei lavoratori del comparto sicurezza».