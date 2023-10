Nuova vita per l'area mercato di Cavallino con tanto verde, piastre sportive e luna park

Prenderanno il via mercoledì i lavori della nuova opera di rigenerazione urbana dell’area mercato di Cavallino. L'opera da 5,2 milioni di euro consentirà di avere un’area completamente nuova e maggiormente funzionale, ovvero un edificio rivisitato ospitante la Ztl, un’area verde con percorso vita e giochi inclusivi, uno spazio dedicato al luna park e aree polifunzionali sportive come un campo da basket e pallavolo, un’area skating, la zona per la bike sharing e la ricarica di cicli elettrici.

Come cambia l'area mercato di Cavallino

In particolar modo, è stata rivista e riorganizzata tutta l’area dedicata al mercato estivo con una pavimentazione di tipo drenante, nuova illuminazione a led e confermando i 218 stalli che saranno serviti da colonnine elettriche per tutti i posteggi. Complessivamente, nell’area sono stati individuati complessivamente 355 posti auto, 23 destinati ai disabili, 38 stalli dedicati ai camper e 7 per gli autobus.

La riorganizzazione dell’area nord e sud si sviluppa su un perimetro di 30mila metri quadrati di terreno che verrà completamente rigenerato. Per quanto riguarda i materiali utilizzati e il verde, «assieme ai progettisti è stata fatta un’analisti attenta e non scontata - ha spiegato spiega l’assessore alle opere pubbliche e all’ambiente, Nicolò D’Este -: la rigenerazione risponderà ad una serie di criteri che rispecchino la compatibilità e l’ambiente, creando anche un impatto visivo e funzionale come la piantumazione di alberi già cresciuti e la scelta di essenze autoctone, con un impianto intelligente per l'irrigazione».

L’area mercato diventerà un polmone verde, «non ci sarà consumo di suolo e anche la qualità architettonica rispecchierà i criteri della progettualità di sostenibilità "blue&green" - ha proseguito l'assessore -. Un'opera che cambierà l’assetto del piazzale attuale, con uno sviluppo che nel lungo periodo darà nuove opportunità per la frazione di Cavallino e per tutta la comunità del litorale».

Per realizzare tutte le opere, l’ufficio tecnico ha emesso un’ordinanza per la chiusura dell’area nei due periodi invernali: il primo fino al 30 aprile 2024, il secondo dal 1° ottobre 2024 al 14 aprile 2025. Il servizio dell’ufficio Ztl, da metà ottobre, sarà spostato momentaneamente presso il centro Pascoli di piazza Cavallino, con accesso da via Fausta.