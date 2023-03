Entro 3 anni Chioggia avrà una nuova caserma dei vigili del fuoco

Firma storica per la realizzazione del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Chioggia. Il Comune, nella giornata di ieri, ha ratificato il passaggio all’agenzia del demanio dell’area che ospiterà la nuova caserma accanto all'ospedale.

Dove sorgerà la nuova caserma

La zona interessata dall’intervento è "La Barca", così chiamata per via della sua forma che ricorda, dall’alto, un’imbarcazione. Si tratta di un edificio di oltre 600 metri quadrati, con circa 4 mila metri quadrati di verde. Attualmente una parte dell’area è occupata da una scuola dell’infanzia, mentre l’altro stabile, che sorge sul lato ovest, composto da piano terra e primo piano, è inutilizzato. Sarà proprio questo edificio ad ospitare il distaccamento. Lo stabile è dotato di un ampio spazio esterno per ospitare i mezzi di soccorso, ed è dislocato in una posizione strategica, vista la vicinanza con il presidio sanitario, e comoda all'arrivo di eliambulanze, e alla viabilità stradale e acquea.

Pronta entro tre anni

La cessione al demanio ha una durata di 99 anni. Sull’area, il ministero dell'Interno investirà oltre 3 milioni di euro, dopo la progettazione definitiva ed esecutiva e il successivo appalto degli interventi di ristrutturazione necessari. I tempi stimati per la realizzazione sono tra i due e i tre anni. «Siamo finalmente arrivati ad un momento fondamentale nell’iter della realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco - ha detto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao -. Il documento sancisce la cessione dell’area all'agenzia del demanio, che a sua volta la destinerà al ministero dell’Interno sotto cui ricade la competenza del corpo».