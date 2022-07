Si amplia la rete delle ciclabili: nuovi percorsi tra Marghera e il Vega

Una nuova pista ciclabile è stata annunciata dalla giunta veneziana, che ha approvato il progetto per la realizzazione di un percorso tra via delle Macchine e via Pacinotti: un itinerario pensato per migliorare la mobilità green nell’area industriale di Marghera, connettendo il centro della città giardino, la nuova piscina comunale e il parco scientifico tecnologico Vega, dal quale si dirama la ciclabile verso Venezia. Non solo: un nuovo tratto adiacente a via della Libertà si collegherà, proprio di fronte al Vega, all'altra ciclabile (in fase di costruzione) che percorre il sottopasso della stazione di Porto Marghera e prosegue a Mestre, verso via Torino.

Il costo del progetto sarà di 2,65 milioni di euro, finanziati con i fondi React-EU. Nel dettaglio, il collegamento ciclopedonale interessa un tratto di via delle Macchine, via dell’Atomo e via delle Industrie, strade caratterizzate dal transito di mezzi pesanti e attualmente prive di percorsi in sicurezza per bici e pedoni. Il nuovo percorso ha un'estensione complessiva di 3 chilometri, una larghezza minima di 2,5 metri ed è sempre separato dalle corsie veicolari tramite cordolo di protezione.

Inoltre il piano prevede una riqualificazione generale delle viabilità lambite dai nuovi percorsi attraverso la riasfaltatura delle sedi stradali, il riordino delle aree verdi, la sostituzione ed il potenziamento dell’illuminazione. Per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, tutti gli attraversamenti ciclopedonali saranno illuminati con portali dedicati ed evidenziati con vernice colorata. Dove necessario saranno anche introdotte paline semaforiche.