Un bus scolastico collega direttamente gli istituti superiori di San Donà a Cavallino

Due corse scolastiche con linea diretta in partenza alle 14.10 da San Donà di Piave per Cavallino-Treporti permetterà a circa novanta studenti che frequentano gli istituti superiori del sandonatese il rientro a casa al termine delle lezioni. Si tratta del risultato della collaborazione attivata tra Comune di Cavallino-Treporti, Atvo e Città metropolitana per rispondere alle famiglie che chiedevano una soluzione per il trasporto dei figli verso casa senza subire il sovraffollamento dei bus di linea.

«Ho risposto alle segnalazioni dei nostri concittadini attivandomi fin da subito con Città metropolitana e Atvo per un confronto costruttivo – riferisce Francesco Monica, vicesindaco e assessore ai Trasporti del Comune di Cavallino-Treporti - Nei giorni scorsi ho incontrato più volte Paolino D’Anna il consigliere delegato alla viabilità del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e il dirigente metropolitano dei trasporti Loris Sartori oltre alla dirigenza di Atvo e finalmente siamo arrivati a una quadra. La scelta di alcuni istituti di concentrare le lezioni in cinque giorni, invece di sei, e il poco preavviso all’azienda di trasporti di tale cambiamento, ha portato ad una difficile programmazione del servizio di rientro da San Donà per molti studenti. Sono state quindi vagliate tutte le possibilità per dare risposte alle richieste pervenute e ai mezzi a disposizione di Atvo con soluzioni e impegni condivisi».

Dal prossimo lunedì e fino al 22 dicembre, quando le lezioni verranno sospese per le vacanze natalizie, Atvo metterà a disposizione due autobus di linea diretta alle ore 14.10, lasciando invariata la corsa diretta San Donà - Cavallino-Treporti alle 13.35. Le corse saranno monitorate fino a dicembre da parte di Atvo, di Città metropolitana e del Comune al fine di verificare che tale soluzione sia quella ottimale. «Gli studenti vengono prima di ogni cosa per Città metropolitana – ha aggiunto Paolino D’Anna – Era quindi nostro dovere attivarci per dare una risposta alle richieste dei genitori degli studenti che frequentano le scuole superiori di San Donà. La soluzione a cui siamo giunti assieme al Comune di Cavallino-Treporti e l’azienda di Trasporto del Veneto Orientale, consente di migliorare il rientro a casa dei ragazzi. Si tratta anche di uno sforzo economico congiunto frutto della collaborazione che Città metropolitana ha sempre fornito a tutti i comuni del territorio nel momento in cui se ne fosse presentata una reale necessità».