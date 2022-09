Inaugurata una nuova gru al porto commerciale di Marghera

Una gru a basse emissioni, con una portata totale di 144 tonnellate, sbraccio massimo fino a 54 metri, e capacità di scaricare fino a mille tonnellate di rinfuse l’ora. È quella presentata martedì mattina presso la Banchina Piemonte da Euroports, azienda leader nel settore di servizi logistici portuali, nell'ambito dei recenti investimenti a Porto Marghera.

La nuova gru è stata acquisita nei mesi scorsi con l’obiettivo di potenziare e garantire i migliori servizi di logistica portuale. L’investimento complessivo dell’azienda nell’area, nel corso dell’ultimo anno, è stato di circa 7 milioni di euro, che hanno permesso anche di acquisire pannelli solari, sette moderne pale meccaniche per movimentare e scaricare treni e camion, e una fossa per lo scarico treni. «L'area portuale di Porto Marghera ha la possibilità di trasformarsi nell’hub più importante dell’Adriatico per quanto riguarda il traffico merci del comparto agroalimentare e acciaio. - ha commentato l'amministratore delegato dell'azienda, Pablo Garcia Muñiz - Già da ora questa area portuale offre le migliori risorse in termini di professionalità, servizi e capacità operative per raggiungere tale obiettivo».

«L'impegno del gruppo a investire ulteriormente in tecnologia, dopo i recenti investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, - ha sottolineato il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio - è un segnale importante per gli scali lagunari che intendono consolidare il proprio ruolo strategico per il sistema Paese, anticipando i cambiamenti in corso a livello internazionale nelle catene logistiche».