In Piazzale Concordia a Marghera è attiva la nuova isola ecologica interrata | VIDEO

Inizialmente costruita nel 2008, l’isola ecologica interrata di Veritas di Piazzale Concordia a Marghera è stata recentemente rimodernata e oggi è stata presentata alla presenza dell'assessore comunale all'Ambiente Massimiliano De Martin, del presidente della Municipalità di Marghera Teodoro Marolo, del direttore della direzione sviluppo e tutela del verde pubblico Marco Mastroianni e, per Veritas, del direttore della Divisione Ambiente Renzo Favaretto e del responsabile dei Servizi ambientali del Comune di Venezia Fabio Penzo.

«Voglio ricordare che l’indice di raccolta dei rifiuti nella terraferma è quasi del 78% – ha precisato l’assessore De Martin – e questo sistema di raccolta con isola ecologica interrata fa senza dubbio aumentare lo standard qualitativo della nostra città. Approfitto di questa occasione anche per ricordare il problema del materiale abbandonato, ricordando ai cittadini che i rifiuti, anche quelli ingombranti fino a un metro cubo, si possono conferire gratuitamente negli ecocentri su appuntamento, oltre che richiedere il prelievo sotto casa».

Nell’isola ecologica di Marghera è stato interrato un nuovo contenitore compattante da 20 metri cubi, dedicato per 2/3 al conferimento di vetro, plastica e lattine e per 1/3 al rifiuto secco residuo. Inoltre sono state interrate due campane da 3 metri cubi, ciascuna dedicata alla raccolta della frazione umida. In superficie, infine, sono state posizionate due nuove campane per il conferimento di carta, cartone e tetra pak realizzate in plastica riciclata. «In questo modo e grazie anche all’installazione di un impianto per il contenimento dei cattivi odori – ha spiegato Penzo – sarà ulteriormente limitato, se non del tutto risolto, il problema dei cattivi odori emessi dai contenitori, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno».

Nelle prime giornate di utilizzo dell’isola ecologica i cittadini potranno contare sull’assistenza in loco degli operatori Veritas, riconoscibili dalla divisa e dal tesserino. Le torrette di conferimento sono munite di dispositivi di apertura, attivabili attraverso l’uso di un sistema di riconoscimento dell’utente: attualmente sono usufruibili con i dispositivi di apertura già in possesso dei cittadini, ovvero la chiavette verdi. Le cose cambieranno nei primi mesi del 2024, quando nella Municipalità di Marghera saranno cambiate tutte le calotte. Contestualmente alla sostituzione, verranno consegnati ai cittadini dei nuovi dispositivi di riconoscimento utente per consentirne l’apertura.

«Una grande novità per Marghera – ha ribadito Marolo – soprattutto in questa zona particolare della città dove si svolge il mercato due volte la settimana. Proprio per ottimizzare il sistema c’è una razionalizzazione della raccolta con il conseguente abbattimento dei trasporti verso gli impianti di trattamento». Infatti una nuova pressa scarrabile sperimentale, suddivisa in due “camere”, permette la raccolta con il sistema interrato a compattazione di due rifiuti contemporaneamente. Le due stanze sono divise in due frazioni: 70% dell’intero volume è dedicato a vetro, plastica e lattine e il restante 30% è per il rifiuto secco.