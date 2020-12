Nuova ordinanza in Veneto: chiusi i confini comunali dalle 14

Nuovi provvedimenti in Veneto, in attesa delle decisioni del Governo. Sono quelle introdotte nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera dal presidente della Regione Luca Zaia. Il governatore domani firmerà un'ordinanza per limitare la diffusione del contagio in tutto il territorio regionale. La soluzione, definita di «equilibrio», prevede da sabato 19 dicembre e fino al 6 gennaio:

chiusura dei confini comunali dalle 14

attività commerciali aperte dalle 14 alle 21 per soli residenti (salvo deroghe)

uscita dal proprio Comune dopo le 14 per motivi di lavoro e sanitari

ci si potrà spostare per fare la spesa dopo le 14, nel caso non ci sia un supermercato nel proprio Comune

I dettagli dell'ordinanza, ancora in bozza, saranno resi noti dal governatore nel corso del punto stampa di domani, che ha comunque specificato che si tratta di misure paragonabili a quelle di una zona arancione, con deroghe simili.

La decisione di adottare dei provvedimenti, come spiegato nel punto stampa, dipende dalle incertezze del Governo, che ancora non ha annunciato le misure per le prossime settimane. «A me ancora non è ben chiaro cosa accadrà a livello nazionale Come governatori abbiamo confermato che abbiamo un senso di responsabilità: in Veneto stiamo gestendo più di 300 terapie intensive e oltre 3mila ricoveri covid, che si sommano ad altri 7mila non-covid. Non c'è stato un lockdown di 3 mesi come in primavera, ma di certo non c'è stato distanziamento sociale. Adesso abbiamo un grande bacino di contagi nel Nordest, e abbiamo bisogno di applicare delle restrizioni».