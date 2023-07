Nuova questura a Marghera, sbloccati i fondi aggiuntivi: «Pronta nella primavera del 2026»

La nuova questura di Marghera vede la luce in fondo al tunnel. Il ministero dell’Interno e la città metropolitana hanno sottoscritto oggi l’atto aggiuntivo alla convenzione già approvata nel 2021, che sblocca il finanziamento di ulteriori 8 milioni di euro che, aggiunti ai 40 milioni già stanziati due anni fa, vanno a coprire totalmente la spesa per la realizzazione della nuova struttura nell’area della ex scuola Monteverdi.

La firma dell’atto aggiuntivo alla convenzione consentirà ora di avviare l’iter per l’aggiudicazione lavori all’impresa appaltante. Entro il mese di ottobre il progetto definitivo andrà in gara e, quindi, entro i primi mesi del 2024 è previsto l’avvio dei cantieri. I lavori avranno una durata di 24 mesi e la nuova sede della questura sarà operativa nella primavera del 2026.

«Ringrazio per prima cosa il ministro Piantedosi che fin dal suo insediamento ha lavorato per arrivare a questo risultato e che si conferma un amico della nostra città e del nostro territorio metropolitano - ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro -. Marghera, ma anche tutta Mestre, con la realizzazione della nuova questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi, potranno contare su una struttura all’avanguardia, moderna e soprattutto posta in un’area strategica anche per garantire la sicurezza dell’area della stazione e di via Piave».

Il lotto predisposto dal Comune di Venezia per il nuovo edificio si trova in via Ulloa. La nuova struttura sarà predisposta su 5 livelli, in cui si svilupperanno diverse funzioni di polizia, prefettura per una superficie coperta di circa 19 mila metri quadrati, 73 posti per gli alloggi degli agenti e 160 posti auto.