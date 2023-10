Chioggia ha una nuova sede per il commissariato di polizia

A Chioggia il commissariato di polizia ha una nuova sede: verrà spostato alla cittadella della giustizia, come il Consiglio comunale ha deciso lunedì sera all'unanimità. «Avevo fatto la proposta ancora nel 2012 - esordisce il sindaco Mauro Armelao, poliziotto ed ex sindacalista - Una soddisfazione enorme la mia, sono veramente emozionato perché fu una mia richiesta undici anni fa, quando avevo saputo che oramai il tribunale non sarebbe più tornato a funzionare a Chioggia. Per questo avevo lanciato questa possibilità e da allora ho sempre sollecitato i vari questori a farsi carico delle problematiche del commissariato iniziando appunto un dialogo con il comune di Chioggia vista la proprietà. Il sindacato a lottare per questo risultato è stato l’Fsp, che mi ha visto fino diventare, prima di essere sindaco, vicesegretario nazionale e segretario generale del Veneto. Sono sempre stato convinto che quella era la sede giusta per la polizia, anche perché vicinissima al centro storico».

«Finalmente - il commento del segretario provinciale del sindacato Sap di polizia, Giorgio Pavan - I dubbi e le perplessità che ci giungevano da mesi, da varie parti, ma soprattutto la dedizione e la pazienza dei colleghi che quotidianamente operano e hanno patito nella sede attuale poco consona, ci hanno dato ragione. Qualcosa, sempre, mancava. E dopo anni di proclami e promesse, ora si può affermare che una prospettiva c’è. E soprattutto con soldi già stanziati, dedicati e pronti per essere utilizzati per la nuova struttura in viale della Stazione. Già il 26 ottobre 2011, la segreteria provinciale Sap aveva incontrato sindaco e assessore dell’epoca per iniziare un percorso attuativo e di fattibilità. E la tenacia, ci ha premiato».

Ora manca il passaggio dal notaio, spiega il sindaco, e poi si potrà partire con la definizione del progetto di adattamento, la gara e l'inizio dei lavori. «Sicuramente da sindaco farò il possibile per accelerare tutte queste procedure perché si possa entro pochissimi anni far entrare ufficialmente i poliziotti nella nuova sede. Un grazie va ora a tutti gli uffici comunali che hanno lavorato per questo risultato, un grazie a Stefano Penzo dirigente al patrimonio e ai lavori pubblici, grazie alla giunta, al Consiglio comunale e a tutti gli enti quali prefettura, questura, demanio, ministero dell’Interno e Giustizia». Continuerà a rimanere anche il giudice di pace. «Un ultimo grazie a Marco Veronese ora al Gruppo misto che da vicesindaco nella scorsa legislatura aveva sempre creduto in questa proposta, sicuro della bontà del progetto. Lui vigile del fuoco e io agente di polizia abbiamo lavorato per dare una soluzione ai colleghi e alla città».