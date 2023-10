Inaugura la nuova sede del supermercato iN's di Spinea

iN's Mercato, insegna di discount con sede a Venezia, annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita a Spinea in via delle Industrie 27, di fronte al Pam Superstore. La sede, ampia 1280 metri quadri, aprirà le porte ai clienti l'11 ottobre e sostituirà il precedente iN's che si trova sempre in via delle Industrie (al civico 12) e che chiuderà. Il progetto conferma l'espansione dell'azienda, che è presente in 12 regioni italiane con oltre 550 punti vendita. Per l'occasione, nei primi due giorni di apertura tutti i clienti riceveranno un prodotto in omaggio. Il negozio sarà operativo dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 20.00, la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00.

Nella realizzazione del nuovo supermercato l'azienda spiega di aver rivolto un’attenzione particolare nei confronti dei clienti, che avranno a disposizione un'ampia scelta di articoli alimentari e non, con prodotti freschi provenienti da fornitori selezionati e controllati. Il punto vendita inoltre si presenta con un nuovo format, che punta a rendere la spesa più semplice e veloce grazie a una disposizione dei prodotti intuitiva, la luminosità degli ambienti e una comunicazione chiara. Infine, l'iN's aderisce al progetto Family Net come “negozio amico dei bambini”, ovvero un negozio di vicinato friendly a cui i bambini potranno rivolgersi ed essere rassicurati in caso di necessità, problemi o difficoltà ad orientarsi negli ambienti a disposizione.