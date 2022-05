Omicron, nuova variante BA.5 sequenziata per la prima volta in Veneto

È stata sequenziata per la prima volta in Veneto, nel laboratorio di genetica e citogenetica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, la nuova variante BA.5. Si tratta di una sotto-variante di Omicron, riscontrata durante i sequenziamenti settimanali. Il caso è quello di una donna residente in provincia di Venezia, che ha già completato il ciclo vaccinale con tre dosi, e che attualmente si trova in isolamento domiciliare con sintomatologia non preoccupante.

A renderlo noto è Mosè Favarato, responsabile del laboratorio di genetica e citogenetica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. «In tutta Italia, ad oggi sono stati riscontrati 16 casi di BA.5 - spiega Favarato -. Si tratta sempre una Omicron, ma con delle situazioni genomiche che la diversificano rispetto alla 1 e alla 2«.

La BA.5 è stata scoperta per la prima volta a febbraio in Sudafrica e, successivamente, è stata sequenziata in altri Paesi, tra cui il Botswana, la Danimarca e la Gran Bretagna. Qualche giorno fa, un caso è stato riscontrato in Emilia Romagna e ieri, per la prima volta, in Veneto. «Da un punto di vista molecolare, questa variante sembra che in Sudafrica stia sostituendo la BA.2, rappresentando ormai circa il 50% dei casi di positività al Covid - spiega Favarato -. Sembra essere leggermente più contagiosa della BA.2».

Attualmente, per quanto riguarda la provincia di Venezia, la maggioranza dei casi è rappresentata dalla BA.2, il 14,9% dalla BA.2.9, il 2% dalla BA.1. Il tasso di crescita della BA.5 è di circa il 12% giornaliero, secondo i dati riferiti alla diffusione in Sudafrica. «Il virus permane, stiamo notando un calo dei positivi ma era da prevedere con l'innalzamento delle temperature - conclude Favarato -, il virus continua a modificarsi, è una sua "strategia di sopravvivenza" e andrà trasformandosi ulteriormente. La profilassi vaccinale, in questo, aiuta a non rischiare conseguenze gravi».