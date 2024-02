Spazi per coworking e affitti brevi, la nuova vita della Hybrid Tower | VIDEO

A Mestre crescono le opportunità per il lavoro ibrido e da remoto, modalità sempre più diffuse e praticate dalle aziende. Gli spazi coworking, flessibili e condivisi, sono gli ambienti più adatti a questa tendenza, che ora raggiunge la Hybrid Tower tra Corso del Popolo e via Torino. Su tre piani del grattacielo, l’azienda Lemon (che gestisce già due business center a Mestre) si prepara ad accogliere alcune realtà di prestigio: i dettagli per ora non sono stati diffusi, ma nelle prossime settimane si conosceranno le novità.



Lemon ha fatto il suo ingresso di recente nella Hybrid Tower grazie a una partnership con Halldis, società che gestisce i 35 appartamenti che occupano buona parte della torre. Di fatto è un’offerta integrata: gli alloggi, indipendenti e forniti di cucina, sono particolarmente adatti per lavoratori in trasferta che trascorrono brevi periodi a Mestre.