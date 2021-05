Due nuove imbarcazioni per la polizia locale di Venezia

Due nuove pilotine in dotazione alla polizia locale di Venezia. «Nuovi mezzi e una migliore sicurezza per i cittadini, ma anche per gli stessi operatori», così ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro in occasione della presentazione delle barche. «L’allestimento delle nuove pilotine, dotate di tecnologie e strumentazioni all'avanguardia, è stato pensato e realizzato dopo aver sentito i consigli e le esigenze degli operatori della polizia locale - ha aggiunto Brugnaro -. Noi dobbiamo chiedere e pretendere servizi, ma allo stesso tempo fornire le giuste attrezzature e gli strumenti per poter svolgere il lavoro nel miglior modo possibile».

Le ultime imbarcazioni in dotazione alla polizia locale sono state acquistate nel 2010, in totale adesso sono 19. Il costo delle pilotine, 7,5 metri di lunghezza e 2,4 di larghezza e realizzate in vetroresina, è di circa 130mila euro ciascuna. La carena a V profondo garantisce una navigazione più sicura e confortevole anche in presenza di moto ondoso rilevante. La postazione di guida è doppia, interna ed esterna, la velocità massima è di 35 nodi, pari a circa 65 chilometri orari. Per avere il massimo spazio disponibile nel pozzetto sia i sedili della postazione esterna di pilota e navigatore sono abbattibili mentre le scalette sono richiudibili. «Le nuove imbarcazioni - ha spiegato il comandante della polizia locale, Marco Agostini - sono già pronte per entrare in servizio, una pilotina sarà esposta all’Arsenale in occasione del Salone Nautico di Venezia, in programma dal 29 maggio al 6 giugno».