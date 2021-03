Actv potenzia le corse dei tram nei giorni festivi

In via sperimentale, a partire da domenica 7 marzo, Actv reintroduce nei giorni festivi alcune corse dei tram per aumentare la capacità dei viaggi tra Venezia e la terraferma.

In particolare, per quanto riguarda la linea T1, da Favaro verso Venezia corse in partenza alle ore 14:19, 14:39 e 14:59; da Venezia in direzione Favaro corse in partenza alle ore 18:44, 19:04 e 19:24. Altre corse aggiuntive riguardano solo il percorso tra Mestre centro e piazzale Roma: da Mestre centro verso Venezia, dalle ore 15:36 alle ore 18:56, corse in partenza ai minuti 16, 36 e 56; da Venezia verso Mestre centro, dalle ore 15:04 alle ore 18:24, corse in partenza ai minuti 04, 24 e 44. Le modifiche, come detto, riguardano i giorni festivi.

Altra novità: da sabato 6 marzo tutte le corse della linea PK1 in partenza da Venezia - piazzale Roma e Tronchetto con destinazione Park Petroli, effettueranno con modalità salita/discesa fermata di transito a San Giuliano (lato area sosta Porta Rossa).