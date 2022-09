In arrivo 73 nuove radio veicolari per la polizia locale

Settantatrè nuove radio veicolari Tetra per la polizia locale. La giunta comunale di Venezia ha approvato una delibera grazie alla qual l'amministrazione parteciperà a un bando regionale per l'acquisto dei dispositivi che serviranno come supporto agli agenti nelle attività di controllo, sorveglianza e presidio del territorio. Le radio saranno collegate con la centrale operativa e la Smart Control Room del Tronchetto.

«Molto dobbiamo ancora fare perché nella nostra città restano ancora zone dove non si riesce a debellare il malaffare - spiega l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce -. Approvando oggi questa delibera con la quale porteremo un ulteriore stanziamento di 160mila euro complessivi per la polizia Locale, dimostriamo con i fatti concreti quanto il sindaco ha avuto modo di dire proprio questa mattina parlando alla cittadinanza in Piazza Ferretto a Mestre in occasione dell’alzabandiera per le celebrazioni di San Michele: in questa città abbiamo messo al primo punto decoro e sicurezza e su questi due temi non molleremo». L’importo stimato del progetto è di oltre 160mila euro e la somma troverà copertura con 50mila euro provenienti dal contributo regionale.