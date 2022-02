Mascherine, nuova ordinanza: ecco quando restano obbligatorie

Non verrà rinnovata l'ordinanza che ha reso obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, pertanto da venerdì 11 febbraio 2022 potremo dire stop alle mascherine all'aperto, ma resterà obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento.Le mascherine restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Fino al 31 marzo 2022, si legge, «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private» e «nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti».

Mascherine, le nuove regole

Mascherine obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo (giorno di fine, per ora, dello stato di emergenza pandemica);

mascherine obbligatorie all'aperto in caso di assembramenti.

L'ordinanza precisa che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si precisa inoltre che «l'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio».

