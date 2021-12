Miranese: in arrivo 24 nuovi occhi elettronici

Aumenta la sicurezza per l’unione dei Comuni del Miranese: il sistema di videosorveglianza e monitoraggio, infatti, verrà ampliato con l’installazione di 24 nuove telecamere, che si aggiungeranno a quelle già presenti. L’intervento avrà un costo complessivo di 72mila euro, 50mila dei quali saranno coperti da un contributo erogato dalla Regione.

Il progetto dell’Unione prevede l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e monitoraggio su tutto il territorio dei Comuni del Miranese, vale a dire Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Spinea. I sistemi di videosorveglianza che saranno installati hanno la finalità di contenere i fenomeni criminali, sia attraverso il meccanismo della repressione, sia attraverso la cosiddetta “prevenzione situazionale”: la “Situational Crime Prevention” propone la modifica degli elementi situazionali, per cui cambiando la disponibilità degli obiettivi e il livello di sorveglianza, si può ottenere un impatto significativo sulla riduzione delle opportunità criminali. Il sistema di videosorveglianza ha l’obiettivo primario di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di polizia.

La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a garantire maggiore sicurezza ai cittadini; tutelare il patrimonio artistico e naturalistico; controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità; prevenire fatti criminosi; sorvegliare in “presa diretta” zone che di volta in volta presentino particolari elementi di criticità o in concomitanza di situazioni problematiche per l’ordine, la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana; ampliamento del sistema di lettura delle targhe degli autoveicoli.