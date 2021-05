A Musile altre 9 videocamere di sorveglianza per la sicurezza dei cittadini

Nove videocamere di sorveglianza arriveranno entro la fine dell'estate a Musile di Piave. Si tratta di strumenti di ultima generazione, attualmente in fase di gara grazie a un apposito bando regionale a cui il Comune ha partecipato nei mesi scorsi. I nuovi dispositivi si aggiungono agli attuali 48 dislocati sull'intero comunale, tra capoluogo e frazioni.

Nuove videocamere di sorveglianza a Musile

Gli "occhi elettronici" saranno collocati nelle vie San Giovanni, Martiri, Bellini (presso l'area verde), 29 aprile, ai giardini di via Montagner e agli impianti sportivi. Infine nei tre presidi a Croce: parco scuole di via Simionato, nei pressi della chiesa e in via Bosco (scuola "Acerbo").

«Se sommiamo le 9 in arrivo, - spiega il sindaco Silvia Susanna, - arriveremo ad avere in città ben 57 dispositivi totali ottenuti grazie a fondi comunali e alla partecipazione a bandi statali e regionali, nonché all'adesione del Protocollo d'intesa sulla sicurezza siglato con la prefettura di Venezia e la costituzione del distretto con San Donà di Piave e Noventa. L'intero territorio è praticamente videosorvegliato, visto che oltre al capoluogo abbiamo coperto anche le frazioni. Nel 2008 avevamo solamente 5 videocamere, di cui una anche da sostituire: negli anni abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo risultato importante».

Le ultime videocamere di sorveglianza installate a Musile di Piave, nel marzo di quest'anno, sono quelle in piazza 18 Giugno, sul Ponte della Vittoria verso via Tiro a Segno e quelle in via Marconi. Nel 2020, con i fondi ottenuti grazie al contributo ministeriale e con le risorse messe a disposizione del Comune sono state posizionate 10 telecamere di lettura targhe, 17 di videosorveglianza e 4 multisensori.