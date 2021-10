Noale, sicurezza: posizionate nuove telecamere di ultima generazione

Aumenta la rete di videosorveglianza a Noale. Nei mesi scorsi sono state aggiunte cinque telecamere, due al parco di via Vecellio e tre, con controllo targhe, a Moniego lato est, centro Cappelletta e centro Briana. «Continua il progetto avviato a inizio anno con l’installazione di due telecamere di contesto presso il parco di Via Vecellio. Una telecamera tiene sotto controllo parte del parcheggio a nord e l’inizio del prato con i giochi, mentre la seconda è più centrata sull’area gioco e sullo spazio dedicato al fitness - spiega Riccardo Canil, delegato alla sicurezza e all’innovazione tecnologica -. L’installazione sui giardini di via Vecellio è stata la prima ad essere eseguita e ci ha permesso di testare tecnologie innovative basate su Cloud e sulla infrastruttura di rete cellulare, rendendo l'impianto più leggero senza la necessità di costose infrastrutture di connessione».

Il periodo di test è stato positivo e l'amministrazione ha deciso di procedere con l'implementazione di altre tre posizioni, stavolta utilizzando la tecnologia OCR che permette la lettura targhe di tutte le auto che passano nel tratto controllato. I dati sono a disposizione delle forze dell’ordine per indagini e verifiche. «All’inizio del progetto abbiamo chiesto alle forze dell’ordine quali fossero le aree che necessitavano di maggior controllo e con quale tecnologia, e ci è stato chiesto di implementare anche la tecnologia di controllo targhe perchè utilissima per poter eseguire indagini a posteriori o per il controllo di assicurazione e revisione con pattuglia in campo», continua Canil. Le aree interessate a quest’ultima installazione sono: Moniego all’intersezione della SR515 con Via Spagnolo, Cappelletta presso la curva in Piazza Calvi che proviene da Via S.Caterina e Cappelletta sempre presso la curva in Piazza Bordignon che proviene da Via S.Margherita.

Nei prossimi mesi il progetto interesserà altre aree quali, la rotonda vicina a Capitelmozzo, la Rotonda ovest in zona industriale, l'ingresso a Noale da Via ponte Casino, Piazzale Bastia, Piazzale Mercati Nuovi e il Parco di Via Gagliardi. Queste andranno ad aggiungersi agli impianti già esistenti che si trovano nei 4 cimiteri, presso le scuole elementari di Noale e nelle piazze del centro storico. «Un progetto indispensabile per aumentare la sicurezza della nostra città - commenta il sindaco Patrizia Andreotti -. Ricevo molti segnali da parte dei miei concittadini, e trovo fondamentale sfruttare le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione».