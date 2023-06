Quindici nuovi alloggi per studenti universitari in un edificio Ater di Mestre

Due edifici, per un totale di quindici alloggi e 35 nuovi posti letto, a partire da settembre 2023 saranno messi a disposizione degli studenti universitari a Mestre. Un accordo tra Ater e Esu Venezia, infatti, ha permesso di stabilire una nuova destinazione d'uso per lo storico complesso edilizio "Le Tettoie" di via Fornace, nel quartiere Altobello.

Nello specifico, Ater concederà l’utilizzo di due edifici: uno composto da quattro appartamenti e altrettanti negozi al piano terra; l’altro, da sette appartamenti. Con questa operazione, Esu Venezia risparmierà 140 mila euro, poiché gli alloggi saranno riqualificati con il mobilio derivante da un’altra residenza, la Junghans, ora in fase di ristrutturazione.

«Oggi, in piena globalizzazione commerciale, abbiamo pensato fosse importante affidare il complesso edilizio de "Le Tettoie" ad Esu e ai suoi studenti – sottolinea il presidente di Ater Venezia, Fabio Nordio -, nella piena consapevolezza che anche loro contribuiranno sensibilmente a dare nuova linfa a questo importante intervento di riqualificazione dell’intera zona». Soddisfatto il presidente di Esu Venezia, Piergiovanni Sorato: «A beneficiarne non sono solo gli studenti universitari - spiega -, che sono la nostra priorità, ma probabilmente anche la comunità mestrina, essendo il rilancio de "Le Tettoie" un intervento vocato ai principi della rigenerazione urbana».