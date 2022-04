Sulla tratta Chioggia-Venezia viaggeranno 7 nuovi autobus a biometano

Sette nuovi bus alimentati a biometano arricchiscono la flotta di Arriva Veneto, gestore dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma che opera sulla direttrice Chioggia-Venezia. I veicoli, che entreranno in funzione nei prossimi giorni sulla linea 85 per l’aeroporto Marco Polo, sulla linea 80 per Piazzale Roma, e successivamente sulla linea 87, sono stati presentati questa mattina a Sottomarina, presso il Campo Cannoni.

I nuovi autobus a Biometano

I nuovi mezzi, primi in Veneto a biometano su tratte extraurbane, sono stati finanziati al 90% dalla Regione, e per il restante da Arriva Veneto. Si tratta di veicoli a gas naturale compresso (Cng), riconosciuti sia a livello europeo sia locale come una valida soluzione per il rinnovo ecologico delle flotte e l’impiego nelle zone a basse emissioni inquinanti; hanno una capacità passeggeri fino a 52 posti a sedere e 14 in piedi, e garantiscono un'autonomia di oltre 600 chilometri, grazie a capienti serbatori da 1.260 litri.

«Trasporto pubblico locale e sostenibilità sono due concetti che ormai viaggiano sempre di pari passo - ha dichiarato questa mattina Angelo Costa, presidente di Arriva Veneto - Dopo l’introduzione dei bus elettrici nel sistema urbano di Cremona, l’introduzione di 5 nuovi autobus a Cng nel trasporto extraurbano di Udine e il progetto che Arriva Italia ha stipulato con Snam a partire da Brescia, ora tocca a Chioggia. Un altro step di un’operazione che fa parte di un lungo processo di rinnovo delle flotte in nome della decarbonizzazione».