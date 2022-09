"Giro" di comandanti nei carabinieri di Venezia con 50 nuovi innesti

Giornata di presentazioni per i nuovi carabinieri in forza tra Venezia, Mestre e Riviera del Brenta. Il comandante provinciale Mosè De Luchi (a sua volta in procinto di lasciare la laguna, tra poche settimane) ha accolto i cinque comandanti che stanno entrando in servizio in questi giorni, in sostituzione di altrettanti ufficiali in partenza. Il capitano Daniele Nardone prende il comando della compagnia di Mestre, in sostituzione di Andrea Miggiano; il tenente Michelangelo Ciolini va a capo del nucleo operativo radiomobile di Mestre, sostituendo Lucilla Esposito; il tenente Michele Baldini dirigerà il nucleo operativo di Venezia al posto di Antonio Cavallo; il sottotenente Marco Occhipinti, alla tenenza di Mira, prende il posto di Massimo Andreozzi; il tenente Rinaldo Astolfi, a Dolo, sostituisce Francesco Ferrara.

«I colleghi hanno davanti delle sfide importanti - ha sottolineato De Luchi - e l'impegno resta quello di garantire l'assistenza ai cittadini, migliorando anche la sicurezza percepita. Sappiamo della situazione di via Piave, che è particolarmente in evidenza ma non è l'unica. La presenza capillare dell'Arma - ha aggiunto - sarà assicurata anche dall'innesto di 50 nuovi carabinieri da distribuire su tutto il territorio provinciale»: si tratta principalmente di avvicendamenti, quindi sostituzioni, ma «il bilancio è attivo», ha specificato.

Il colonnello De Luchi ha rivolto un ringraziamento ai colleghi che lasciano Venezia: «Hanno dato un contributo determinante in questi anni complicati: a partire dal 2019 quando, poche settimane dopo il mio arrivo, ci siamo trovati ad affrontare la grande acqua alta di novembre, per poi passare alle difficoltà della pandemia. Sono personalmente orgoglioso di loro».