Quattro nuovi comandanti per i carabinieri del Veneziano

Cambio di guardia al comando provinciale dei carabinieri di Venezia. Sono quattro in tutto i nuovi ufficiali entrati in servizio nel territorio da un mese a questa parte. Sono stati presentati questa mattina, alla presenza del comandante provinciale Mosè De Luchi, nella caserma di via Miranese a Mestre.

Nucleo investigativo

Il maggiore Lorenzo Lega, 41 enne di Firenze, dal 30 settembre ha assunto l'incarico di comandante del Nucleo investigativo; arruolatosi nel 2001, nella sua carriera ha guidato il Nucleo operativo di Legnano (Milano) e in successione le compagnie di Chiavenna (Sondrio) e Palmi (Reggio Calabria). Nel 2019 è diventato Cavaliere della Repubblica.

Nucleo informativo

Il maggiore Gianluca D'Aguanno, 54enne originario di Lucca, da settembre è alla guida del Nucleo informativo di Venezia. Dal 2004 ha comandato, in successione, i nuclei investigativi di Verona e di Brescia, prima di passare al Nucleo informativo del comando provinciale di Milano.

Compagnia di Chioggia

Da una settimana a questa parte il capitano Martina Perazzolo, 31enne di Rovigo, ha assunto il comando della compagnia di Chioggia. Dal 2015 al 2017 è stata alla guida del Norm di Verona, dal 2017 al 2021, invece, ha comandato la compagnia di Santo Stefano di Camastra (Messina). Nel corso degli anni è stata impiegata anche all'estero due volte in Palestina, mentre negli ultimi sei mesi ha lavorato presso il Centro europeo di eccellenza per la risoluzione delle crisi civili a Berlino, come esperto in materia di legislazione, regolamenti e budget.

Eppo

Il tenente Andrea Caminiti, 44enne di Torino, dal 10 settembre è a capo della sezione Eppo (European public prosecutor office), nuova articolazione del Nucleo investigativo dedicata ai reati di competenza della Procura europea, che perseguirà reati finanziari a danno dell'Ue. Negli ultimi sei anni è stato a comando del Norm di Torino.