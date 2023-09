Ulss 3, da ottobre tre nuovi medici di famiglia e due nuovi pediatri

Con l’inizio di ottobre entrano in servizio nel territorio dell’Ulss 3 tre nuovi medici di famiglia: si insediano a Fiesso d’Artico, a Salzano e Quarto d’Altino. Due sono invece i nuovi pediatri che entrano in attività, uno a Mira e uno a Marcon.

A Fiesso d’Artico entra in servizio dal primo ottobre la dottoressa Ilaria Mietto: sostituisce, con incarico provvisorio, la dottoressa Giorgia Benin. Svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio di via Riviera del Brenta, e manterrà i medesimi orari. Nessuna incombenza per gli assistiti, che non dovranno fare richiesta di cambio medico, né di persona né online, perché il trasferimento nelle liste del nuovo medico curante avverrà a cura degli uffici dell'azienda sanitaria.

A Salzano, sempre dal 1° ottobre, inizia la sua attività il dottor Enrico Libralesso. Sostituisce il dottor Massimo Romanelli. Il nuovo professionista subentra con incarico provvisorio e svolgerà la sua attività nell’ambulatorio della Medicina di Gruppo in Via Roma. Anche in questo avvicendamento gli assistiti non avranno incombenze burocratiche.

A Quarto d’Altino ha cominciato invece a operare la scorsa settimana un nuovo medico di medicina generale, il dottor Francesco Fantin, che ha un incarico a tempo indeterminato: Fantin si inserisce nell'attività nella medicina di gruppo integrata di Quarto d'Altino, in via Roma; apre inoltre un secondo ambulatorio a Marcon, in via Don Sturzo 80.

Quanto ai pediatri di libera scelta, a Mira si insedia dal 1° ottobre la dottoressa Elisabetta Calore, che sostituisce la cessante dottoressa Sonia Tommasin. La nuova pediatra opererà con incarico definitivo, perché vincitrice della zona carente, e svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio in Largo San Luca. Gli assistiti sono stati trasferiti con procedura d’ufficio. A Marcon, non dovranno preoccuparsi di scegliere un nuovo pediatra nemmeno gli assistiti del dottor Enrico Ferrara, pediatra che ha lasciato il servizio a metà settembre. Per garantire la continuità assistenziale il dottor Ferrara è stato sostituito fin qui dai colleghi della pediatria di gruppo, in viale Stazione. Dal inizio ottobre diventano invece assistiti della nuova professionista incaricata dall’Ulss 3, la dottoressa Cristina Vallongo, insediatasi a titolo definitivo.

Gli uffici di Ulss 3 sono al lavoro per individuare a breve anche il pediatra che sostituirà il dottor Giorgio Esposito, che ha cessato la sua attività a Chioggia. Dal 1° ottobre, in attesa della nomina del nuovo pediatra titolare, i pazienti del dottor Esposito faranno riferimento ai tre professionisti della stessa pediatra di gruppo, il dottor Doria Mattia, la dottoressa Isabella Boscolo Contadin e la dottoressa Maria Paola Tiozzo Gobetto. Anche in questo caso, l’assegnazione degli assistiti ai tre pediatri avverrà a cura degli Uffici dell’Azienda sanitaria e i genitori riceveranno la comunicazione del Distretto con il nominativo del pediatra assegnato.

«La nostra Ulss 3 - sottolinea il direttore generale, Edgardo Contato - prosegue con regolarità la sostituzione dei medici cessanti, garantendo l’assistenza ai cittadini, in un processo di progressivo inserimento di nuovi professionisti in ogni area territoriale, là dove necessario. Gli uffici competenti continuano a raccogliere i frutti di un lavoro oculato, svolto nel rispetto delle esigenze, dei tempi e delle procedure normative».