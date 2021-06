Actv incrementa le corse dei mezzi: i nuovi orari di bus, vaporetti e tram

Le modifiche saranno in vigore da domenica 6 e lunedì 7 giugno

In risposta all'aumento degli spostamenti e della crescente necessità di mezzi pubblici, l'azienda di trasporto Actv ha annunciato una rimodulazione dei propri servizi. A partire da domenica 6 e lunedì 7 giugno saranno applicate alcune modifiche ai settori della navigazione, tranviario e automobilistico: più corse, dunque, con un aumento della frequenza e un prolungamento dei servizi verso sera. Ecco le modifiche nel dettaglio.

Navigazione

(da domenica 06 giugno 2021)

Linea 2/ - servizio effettuato tutti i giorni con 6 corse all’ora con il seguente orario: da P.le Roma F per Ferrovia e Rialto dalle ore 07:11 alle ore 19:41 ai minuti 01-11-21-31-41-51 | da Ferrovia B per Rialto dalle ore 07:15 alle ore 19:45 ai minuti 05-15-25-35-45-55 | da Rialto C per Ferrovia e P.le Roma dalle ore 07:32 alle ore 20:02 ai minuti 02-12-22-32-42-52

In concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico vengono sospese le corse studentesche di linea 1 tra Lido SME e San Zaccaria (e viceversa), linea 2 tra Palanca e Zattere (e viceversa) e delle linee 5.1/5.2 tra Lido SME e F.te Nove (e viceversa). Sospese inoltre le linee 10 e 15. Le risorse aggiuntive derivanti da queste modifiche saranno impegnate nell’incremento programmato e in specifiche tratte/percorrenze.

Tram

Per quanto riguarda il tram, Actv introduce nuove corse in due step successivi.

Da lunedì 7 giugno:

Linea T1 - servizio intensificato a 4 corse all’ora nei giorni feriali e a 3 corse all’ora nei giorni festivo dalle ore 19:00 fino a fine servizio

Da venerdì 11 giugno 2021, poi, la linea T1 viene integrata con nuove corse nelle giornate feriali e festive, secondo il seguente orario:

Nei giorni feriali: - da Favaro per Venezia dalle ore 06:04 alle ore 09:04 6 corse all’ora ai minuti 04-14-24-34-44-54 | dalle ore 09:19 alle ore 16:19 4 corse all’ora ai minuti 04-19-34-49 | dalle ore 16:34 alle ore 23:24 6 corse all’ora ai minuti 04-14-24-34-44-54 | da Favaro per Mestre Centro corse alle ore 06:07, 06:17, 06:27, 06:37, 06:47 e 06:57 | da Venezia per Favaro dalle ore 06:49 alle ore 09:49 6 corse all’ora ai minuti 09-19-29-39-49-59 | dalle ore 10:04 alle ore 17:04 4 corse all’ora ai minuti 04-19-34-49 | dalle ore 17:19 alle ore 00:09 6 corse all’ora ai minuti 09-19-29-39-49-59 | da Mestre Centro per Favaro alle ore 10:08, 10:28, 10:48, 21:45, 22:05 e 22:25

Nei giorni festivi - da Favaro per Venezia dalle ore 06:04 alle ore 23:19 4 corse all’ora ai minuti 04-19-34-49 | da Favaro per Mestre Centro corse alle ore 06:07, 06:27 e 06:47 | da Venezia per Favaro dalle ore 06:49 alle ore 00:04 4 corse all’ora ai minuti 04-19-34-49 | da Mestre Centro per Favaro corse alle ore 10:18, 22:05 e 22:35

Automobilistico urbano ed extraurbano

(da lunedì 7 giugno 2021)

Linea 2 - inserite corse nei giorni feriali da Venezia a Don Sturzo alle ore 19:10, 19:34, 19:58, 20:22, 20:34 | dalle ore 21:00 alle ore 00:00 inserite 2 corse all’ora ai minuti 00-30 da Venezia limitate a Mestre Centro, inoltre inserite corse alle ore 23:15, 23:45, 00:20 e 00:40 da Venezia per Don Sturzo | nei giorni feriali inserite corse da Don Sturzo per Venezia alle ore 20:12 e 20:24 | dalle ore 21:30 alle ore 00:00 inserite 2 corse all’ora ai minuti 00-30 da Mestre Centro per Venezia, inoltre inserite corse da Don Sturzo per Venezia dalle ore 22:35 alle ore 00:35 ai minuti 05-35 | nei giorni festivi da Venezia per Olimpia inserite corse alle ore 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 e da Olimpia per Venezia alle ore 19:28, 19:58 e 20:28

A seguito dell’introduzione di nuove corse di linea 2, 4L, 5 e 6 in fascia serale/notturna vengono conseguentemente sospese le corrispondenti corse di linea N1. Anche qui, in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico vengono sospese le corse studentesche da e per gli istituti superiori.

Automobilistico Lido

(da lunedì 7 giugno 2021)

Linea A - prolungamento a Klinger e Alberoni Spiaggia (P.le Klinger - Santa Maria Elisabetta - Alberoni Spiagge/Faro Rocchetta e viceversa)

- prolungamento a Klinger e Alberoni Spiaggia (P.le Klinger - Santa Maria Elisabetta - Alberoni Spiagge/Faro Rocchetta e viceversa) Linea CA - Circolare Antioraria in Lungomare Marconi (Santa Maria Elisabetta - via Sandro Gallo - Lungomare Marconi - Santa Maria Elisabetta)

- Circolare Antioraria in Lungomare Marconi (Santa Maria Elisabetta - via Sandro Gallo - Lungomare Marconi - Santa Maria Elisabetta) Linea CO - Circolare Oraria in Lungomare Marconi (Santa Maria Elisabetta - Lungomare Marconi - via Sandro Gallo - Santa Maria Elisabetta)

Viene conseguentemente sospesa la Linea B, confermate le Linee C (Santa Maria Elisabetta - via Sandro Gallo - Ca’ Bianca e viceversa), V (Santa Maria Elisabetta - Lungomare Marconi - via Parri e viceversa), 11 (Santa Maria Elisabetta - Pellestrina e viceversa) e N (Santa Maria Elisabetta - Pellestrina e viceversa)

Automobilistico Chioggia

(da lunedì 7 giugno 2021)

Attivazione dei percorsi estivi con transito per Lungomare Adriatico per le linee 3-4-5-6-7