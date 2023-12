Altri due sgomberi della polizia locale: nel 2023 sono stati 75 tra Mestre e Marghera

La polizia locale di Venezia, nell'ambito del progetto "Oculus", ha effettuato due nuovi sgomberi nella giornata di giovedì: uno in via Ferraris, presso l'area in disuso di una società operante a livello portuale, l'altro in un fabbricato in stato di abbandono in via Forte Marghera, di proprietà del demanio. Salgono così a 75 gli interventi effettuati tra Mestre e Marghera nel corso del 2023, che hanno portato alla denuncia di una quarantina di persone.

Nel primo intervento di ieri, in uno dei fabbricati presenti all'interno dell'area, era stata divelta la recinzione, sostituita con una grata, chiusa con del filo di ferro ed utilizzata come accesso. Sul posto, oltre agli agenti, era presente una ditta incaricata dalla proprietà per la messa in sicurezza dell'edificio. Durante lo sgombero sono state identificate due persone di nazionalità rumena.

Successivamente, è stato effettuato lo sgombero in via Forte Marghera. Anche qui, sul posto, era presente la ditta incaricata dalla proprietà alla messa in sicurezza della baracca e alla rimozione dei numerosi rifiuti e oggetti di vario genere presenti sia all'interno sia all'esterno dell'area. All'interno sono stati trovati 6 giacigli di fortuna e un cittadino tunisino, per il quale è stata avviata la procedura di espulsione.

«Prosegue in modo costante e con notevoli risultati l'attività di monitoraggio, controllo, sgombero e bonifica dei siti contemplati nel programma "Oculus" - ha commentato l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce -. Un'attività svolta dal servizio sicurezza urbana della nostra polizia locale finalizzata ad evitare che siti abbandonati si trasformino in luoghi di degrado. I numeri dicono che le operazioni di bonifica e ripristino delle barriere antintrusione in vari stabili della città hanno contribuito a mantenere un ambiente urbano più sicuro e privo di degrado».