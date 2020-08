Calle de la Murrina, campo de le impiraresse e non solo: i nuovi toponimi delle Ex Conterie

L'area Ex Conterie nel cuore di Murano, a pochi passi dal Museo del Vetro e della basilica di San Donato avrà una denominazione toponomastica propria, anche per una gestione corretta della numerazione civica. La delibera è stata approvata in questi giorni in web conference dalla giunta comunale di Venezia. Tutti i toponimi sono riconducibili all'arte del vetro, e in particolare alle perle. La cerimonia ufficiale avverrà a settembre, nel corso della quarta Venice Glass Week.

I nuovi toponimi

È così che sono stati scelti 14 nuovi toponimi: campo Marietta Barovier (artista, decoratrice, designer e vetraia italiana); calle dei Millefiori (canna formata da strati concentrici di vetro di colori diversi); calle de l'Avventurina (particolare lavorazione del vetro inventata nell'isola di Murano nella prima metà del XVII secolo. Si tratta di una pasta cristallina translucida, al cui interno sono immerse pagliuzze o cristalli di rame brillanti, che creano un effetto che imita quello del quarzo avventurina); calle de la Murrina (oggetto vitreo policromo composto da varie sezioni di canna); calle de la Palmetta (ventaglio di aghi tenuto in mano dalla impiraressa); campo de le Impiraresse (abili infilatrici di perle); campo de le Perliere (donne che realizzavano in casa con la tecnica a lume le perle di vetro); sotoportego de la Gada (ventaglio di aghi riempito di conterie); calle dei mastri vetrai; calle del Rigadin (effetto specifico applicato al vetro soffiato "a mano volante" per imprimere una rigatura sulla superficie esterna della massa vitrea ancora incandescente); campo Pino Signoretto (vetraio); ramo Marin (insieme di fili di perle corrispondente a due agàde); ramo de le Cremette (tipo di perle dal taglio obliquo, vengono chiamate così per la somiglianza, nella forma simile ad una losanga); ramo dei Burattini (perle di tanti colori diversi).