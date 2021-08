Ulss 3, comunicazione di sospensione per una trentina di sanitari "no vax"

Centomila vaccinazioni in una settimana: è la sfida che la Regione Veneto si propone, condividendola con le aziende sanitarie del territorio. «E noi dell'Ulss 3 - ha sottolineato il direttore generale Edgardo Contato - contribuiamo con quasi tredicimila dosi messe a disposizione sul nostro territorio. Da domani gli utenti trovano disponibili nel nostro portale 12.804 possibilità di ricevere il vaccino: si tratta di 12.804 "slot" liberi nei prossimi giorni, che abbiamo potuto offrire alla popolazione dell'Ulss3 Serenissima grazie alle nuove disponibilità di dosi di vaccino a rMna, cioè di Pfizer e di Moderma».

«L'appello è ai giovani - continua Contato - perché aderiscano superando la diffidenza o la convinzione di poter essere immuni dal contagio. Ai ragazzi diciamo che si vaccinino, per garantire a loro stessi un anno scolastico finalmente normale. E agli adulti e agli anziani ribadiamo il consueto appello: chi non si è ancora vaccinato rischia di rovinare a se stesso e agli altri il tempo dell'estate, e sarà ancora più fragile in autunno e in inverno".

«Tra le persone non ancora vaccinate - ha sottolineato aggiunto il direttore generale - ci sono anche operatori della sanità. Si tratta di professionisti che per il ruolo che ricoprono, secondo la legislazione vigente, hanno il dovere e l'obbligo di vaccinarsi. L'Ulss 3 procede con grande attenzione secondo il percorso dettata dal legislatore. Fatte tutte le necessarie valutazioni, a piena tutela di questi operatori, là dove sono verificate le condizioni previste dalla legge si procede con la sospensione: sono una trentina i casi su cui l'Ulss 3 ha già avviato la comunicazione di sospensione; si procederà poi via via con i rimanenti operatori dell'azienda sanitaria che non hanno inteso aderire alla vaccinazione».