Nuove moto, auto elettriche e segway per la polizia locale di Venezia

Nuovi mezzi in dotazione alla polizia municipale. I segway per pattugliare le spiagge del Lido

Quattro moto, tre auto elettriche e due segway per il pattugliamento nelle spiagge del Lido. Sono stati presentati martedì pomeriggio, nella sede del comando, al Tronchetto, i nuovi mezzi in dotazione alla polizia locale di Venezia.

«Rinnoviamo il nostro parco mezzi, adeguandoci alla linea dell'amministrazione che sta lavorando sull'elettrificazione del trasporto pubbico locale - ha spiegato il comandante della polizia locale, Marco Agostini -. Presentiamo quattro nuove moto a disposizione del corpo e tre auto elettriche, che saranno invece impiegate dai messi notificatori, due a Mestre e una al Lido. E' in fase di allestimento un furgone, sempre elettrico, per la rilevazione degli incidenti. Si aggiungono al parco mezzi due segway che saranno utilizzati anche per il pattugliamento delle spiagge».