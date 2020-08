A Jesolo un nuovo ambulatorio per chi dovrà sottoporsi a tampone obbligatorio

Ulss 4 rafforza i punti di accesso diretto per tutti i vacanzieri che dovranno effettuare il tampone obbligatorio. Da domani gli utenti rientrati da Croazia, Spagna, Grecia e Malta (e in attesa della nuova circolare annunciata oggi dal presidente Luca Zaia, dalla Francia meridionale), potranno effettuare il tampone in un terzo ambulatorio specifico a Jesolo.

Il nuovo ambulatorio

L'ambulatorio sarà allestito nella tenda antistante l'ingresso del presidio ospedaliero del litorale, in via Levantina, avrà accesso diretto (senza prenotazione o impegnativa del medico) e sarà attivo dalle 7 alle 13, tutti i giorni inclusi i festivi. Le persone che si presenteranno per effettuare il tampone dovranno esibire certificazione attestante il rientro da Spagna, Croazia, Malta o Grecia e un documento di identità. Il personale dell'Ulss 4 provvederà a far redigere un'autocertificazione e infine effettuerà il tampone gratuito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri punti Ulss 4

Oltre a questo ambulatorio, nel Veneto Orientale, restano attivi anche quelli di San Donà di Piave (via Girardi 23) e di Portogruaro (via Zappetti 23), con la stessa finalità, sempre con orario 7-13.