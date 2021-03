Nuovo banco di ortofrutta a Rialto: «Ridiamo vitalità al cuore del commercio veneziano»

Nel cuore commerciale di Venezia, al mercato di Rialto, è iniziata oggi l'attività del banco frutta e verdura di Tommaso Scocco, 27 anni: una scommessa, nel bel mezzo della pandemia, ma anche un progetto imprenditoriale con basi solide e buone prospettive: «L'idea - racconta - è nata dopo che la nostra impresa di commercio all'ingrosso si era praticamente fermata perché i nostri clienti, principalmente hotel e ristoranti, hanno avuto un grosso calo di affari a causa della pandemia. Così abbiamo avviato prima un e-commerce con consegne a domicilio, che ha avuto un buon successo, e ora abbiamo deciso di vendere direttamente al mercato». Quello di Scocco è un ritorno alle origini: «Quando mio padre ha fondato l'azienda, 35 anni, è partito proprio con un banco a Rialto», spiega.

«Abbiamo preso una decisione forte, forse rischiosa - continua - in un luogo che nel tempo è stato sempre più dimenticato e trascurato ma che è anche il nostro simbolo per eccellenza ed epicentro del commercio. Abbiamo cercato di mettere del nostro, allestendo i banchi in maniera elegante ed originale, mantenendo la tradizione ed inserendo un tocco di tecnologia, con la possibilità, una volta testati i prodotti, di chiamare e prenotare la spesa oppure farsela portare a casa».

Viste le restrizioni non è stato possibile fare un'inaugurazione ma il banco è partito con grinta, accolto con entusiasmo dai clienti (che hanno scattato molte foto) e visitato in mattinata anche da una rappresentanza dell'amministrazione comunale: gli assessori Venturini, Costalonga e Besio. «Congratulazioni a Tommaso Scocco, giovanissimo imprenditore veneziano, per questa sua nuova avventura - ha commentato Venturini - Due banchi di ortofrutta del mercato di Rialto tornano a vivere grazie al suo coraggio e alla sua intraprendenza, un nuovo spazio meravigliosamente allestito ricco di prodotti di alta qualità».

Scocco ha anche altre idee per rivitalizzare l'area: «Per me questo progetto rappresenta uno spiraglio di luce in questo momento difficile e anche un segnale: vorremmo chiedere all'amministrazione di aiutarci a riqualificare il mercato di Rialto attraverso un piano pensato assieme all'architetto Paolo Lucchetta, che ha già progettato diversi mercati. Una rivisitazione estetica ma anche sostanziale, con una maggiore varietà di prodotti locali in vendita, come il vino di Sant'Erasmo, il miele e altro ancora».

