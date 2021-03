Tra oggi e domani la firma del nuovo Dpcm: il punto sulle limitazioni

Il nuovo Dpcm del Governo Draghi dovrebbe essere varato tra oggi e domani ed entrare in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Oggi dovrebbe esserci l'ultimo confronto con le Regioni, che hanno inviato sabato le loro osservazioni sulla bozza circolata un po' ovunque, e una nuova riunione della cabina di regia governativa prima della firma del decreto ministeriale, che arriverà quindi qualche giorno prima dell'entrata in vigore delle norme. Lo riporta questa mattina Today.

Il nuovo Dpcm di Draghi

La questione non è da sottovalutare visto che la tempistica dei provvedimenti per l'emergenza da ora in poi sarà anticipata proprio per decisione del premier Mario Draghi: servirà ai cittadini e alle attività economiche per organizzarsi per tempo, hanno spiegato da Palazzo Chigi mentre anche l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è stata annunciata venerdì per entrare in vigore oggi, portando Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione e Basilicata e Molise in zona rossa, oltre che la Sardegna in area bianca. L'elenco delle restrizioni contenute nel nuovo Dpcm non è a sorpresa