Il nuovo Dpcm: che cosa cambia fino a Pasqua

È stato firmato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo, il nuovo Dpcm, primo dell'era Draghi. Ad introdurlo, nel corso di una conferenza stampa da Palazzo Chigi, sono stati il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro agli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il presidente dell'Iss (Istituto superiore di sanità) Silvio Brusaferro e il presidente del CSS (Consiglio superiore di sanità) Franco Locatelli. Si tratta, come già preannunciato nei giorni scorsi, di un decreto conservativo rispetto al passato, che mantiene il sistema delle aree colorate (zone rosse, arancioni, gialle e bianche). Il Dpcm entrerà in vigore il prossimo 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile.

Non ci sono grosse novità rispetto a quanto già trapelato, e in particolar modo per quanto riguarda l'argomento scuola, il più dibattuto, è prevista la didattica a distanza per ogni istituto ordine e grado in tutti i territori in area rossa e per quelli con un incidenza di 250 positivi ogni 100mila abitanti nei 7 giorni precedenti alla cabina di regia settimanale.